Grindeanu critică Guvernul Bolojan: „Măsurile pentru carburanți sunt insuficiente”. Anunț important despre viitorul PSD în coaliția de guvernare

Sorin Grindeanu cere și mai multe măsuri pentru protecția populației în fața scumpirii combustibililor! Președintele PSD spune că ordonanța adoptată de guvern este insuficientă și că a discutat cu partenerii europeni despre deciziile care ar trebui luate în această situație.

Guvernul poate să lucreze și să ia decizie pentru a atenua din acest șoc al creșterii prețurilor la carburanți. Din punctul meu de vedere, lucrurile puteau fi făcute mai repede. Într-un final, a fost adoptată această ordonanță cadru, până la urmă. Cred că e nevoie și de reglementări ulterioare, din ce am înțeles. Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi. N-am văzut încă forma finală.

Cert este că guvernul trebuie să facă ceva. Aproape toate țările din Uniunea Europeană au luat măsuri. Despre asta am și discutat aproape în toate întâlnirile pe care le-am avut. Vă reamintesc că și atunci când am luat decizia de a intra în această coaliție, de asemenea am făcut un referendum intern prin care am hotărât să intrăm, e momentul să facem această analiză pe care o începem cu noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre ședința în care se va lua o decizie privind guvernarea: „Nu e amânată!”

Pe de altă parte, social-democrații merg înainte cu planul de a organiza o întâlnire după care să spună dacă mai stau sau nu la guvernare. Sorin Grindeanu promite că la consultarea internă din 20 aprilie vor fi luate cele mai bune decizii pentru România.

„Nu e amânată și nu va fi (ședința n.r.). Este anunțată în 20 aprilie. Este un proces pe care îl facem noi în interiorul PSD-ului și care clarifică poziția partidului cu cea mai mare pondere din coaliție. Vă reamintesc, Partidul Social Democrat are 45% din ponderea în parlament a acestei coaliții și sigur... Unele lucruri au mers bine, altele au mers prost, dar împreună vom decide ceea ce e bine pentru România”, a mai declarat Grindeanu.