GEORGE SIMION CHEAMĂ OAMENII LA PROTESTE ÎN FAȚA SEDIILOR PSD

25 aug. 2025, 17:58
Realitatea de Satu MareArticol scris de Realitatea de Satu Mare

Președintele AUR, George Simion, i-a îndemnat pe simpatizanții partidului să protesteze la sediile PSD din țară. El a acuzat social-democrații că au dat „un răspuns jignitor față de poporul român” și că susțin măsuri care „împovărează românii”.

Apelul lui Simion vine după ce Sorin Grindeanu a respins clar orice alianță PSD-AUR. Declarația acestuia a venit în urma unei propuneri voalate făcute de liderul AUR, care spusese că formațiunea sa vrea să ajungă la guvernare, din toamnă, alături de PSD.

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România”, a scris George Simion pe Facebook. Mesajul său a fost însoțit și de un videoclip în care a explicat motivele pentru care îndeamnă la proteste.

Simion a acuzat PSD că susține „măsurile de îndatorare și sărăcire a românilor” și că liderii partidului ar fi preocupați doar să scape de „dosarul Nordis”. Potrivit acestuia, actuala conducere a social-democraților „nu vrea să treacă de partea poporului român”.

Liderul AUR le-a cerut oamenilor să meargă la sediile PSD din toată țara. El a transmis că „fiecare mișcare și contestare a măsurilor trebuie îndreptată” către liderii social-democrați, atât cei județeni, cât și cei naționali.

În urmă cu două săptămâni, Simion declarase că AUR vrea să intre la guvernare din toamnă, alături de PSD, într-un cabinet condus de Călin Georgescu. Grindeanu a exclus însă o asemenea variantă, subliniind că PSD nu va face coaliție cu AUR în mandatul său.

Sursa: Newsinn

