FINALA PREZIDENȚIALĂ - PREZENȚĂ FĂRĂ PRECEDENT: A FOST DEPĂȘIT PRAGUL DE 5 MILIOANE DE VOTURI.

Aproape 18 milioane de alegători sunt așteptați, astăzi, la urne

Alegeri cruciale în România. Aproape 18 milioane de alegători sunt așteptați, astăzi, la urne, pentru a-și alege președintele dintre cei doi candidați ajunși în cursa finală: George Simion și Nicușor Dan. Secțiile de votare s-au deschis și, la doar câteva minute de la începerea votului, au început să se formeze cozi în fața lor. În primele 15 minute, peste 150.000 de români au votat, semn că interesul românilor este uriaș.

Cele aproape 19.000 de secții de votare organizate în țară s-au deschis, astăzi, la ora 7:00, aproape 18 milioane de alegători fiind așteptați la urne să își aleagă președintele dintre cei doi candidați ajunși în cursa finală: George Simion, liderul partidului AUR, și Nicușor Dan, candidat independent.

UPDATE 12:45 - Peste 5,4 milioane de români au votat.

UPDATE 12:30 - Peste 5,2 milioane de români din țară și din străinătate au votat.

UPDATE 12:20 - Pragul de 5 milioane de voturi a fost depășit.

UPDATE 12:00 - S-a depășit pragul de 4,5 milioane de voturi. Românii merg în număr mare la secțiile de votare din țară și din străinătate. Peste 3,6 milioane de români au votat în țară.





