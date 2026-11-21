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ExclusivPolitica· 1 min citire
Elena Udrea, noi declarații după nunta fiicei lui Bolojan: ”S-a dat ordin să nu vină cu blănuri”. Ce spune despre rolul lui Lucian Pahonțu și al SPP
Publicat21 nov. 2026, 20:52
Actualizat21 nov. 2026, 20:54
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea a declarat sâmbătă seara, în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”, de la Realitatea Plus, că la nunta fiicei lui Ilie Bolojan invitații ar fi fost avertizați să nu poarte haine de blană, pe fondul scandalului provocat de ținutele de lux ale social-democraților. Fostul ministru al Turismului a vorbit și despre folosirea mașinii și a ofițerului SPP pentru transportul nuntașilor, dar și despre rolul șefului Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.
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