Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 19:39

Manifestațiile din Franța au intrat în a șasea săptămână consecutivă, cu mii de participanți cerând servicii publice mai bune și protestând împotriva creșterii costului vieții. La Paris, demonstrația a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie, într-o atmosferă festivă.

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