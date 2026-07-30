Drone ucrainene au lovit un terminal rusesc de cereale în Strâmtoarea Kerci

Publicat 30 iul. 2026, 14:26 Sursă realitatea.net

Drone ucrainene au produs 'pagube semnificative' unui terminal major de export de grâu din portul rusesc Taman din Strâmtoarea Kerci care leagă Marea Neagră şi Marea Azov, a declarat o sursă de pe piaţa de agricultură joi pentru Reuters.

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