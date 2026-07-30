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Politica· 2 min citire
SONDAJ: Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate
Sondaj politic
Publicat30 iul. 2026, 12:25
Sursărealitatea.net
Sondajul a fost realizat telefonic în perioada 22-27 iulie pe un eșantion de 1050 de respondenți
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