Politica· 1 min citire

Disperarea lui Bolojan, vrea să rămână la butoane până în toamnă

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 10:05
Sursărealitatea.net

Ilie Bolojan disperă să rămână la putere. Premierul demis a făcut declarații șocante și spune că Guvernul care a picat la moțiune ar putea rămâne la Palatul Victoria până în toamnă.

„Se intră într-o zonă de vacanță parlamentară și, cu acest Parlament fragmentat, e foarte greu să aduni parlamentari în termenii de realitate politică, mai ales dacă te bazezi pe grupuri care nu sunt organizate politic.

Bolojan: „Ar fi bine să nu rămânem pe a doua jumătate a lunii august cu pachetele de reformă”

Ar fi bine să nu rămânem pe a doua jumătate a lunii august cu aceste pachete de reformă, pentru că fiecare, având o valoare de peste 700 de milioane de euro, poate să însemne 1,4 miliarde, peste 2 miliarde, 3 miliarde pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

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