Advertising
Economie· 2 min citire
Blocajul ANCPI a amânat peste 5.000 de tranzacții prin credit
Tranzacții imobiliare blocate
Publicat6 aug. 2026, 11:14
Sursărealitatea.net
Peste 5.000 de tranzacții imobiliare finanțate prin credit ipotecar sunt blocate din cauza indisponibilității sistemelor informatice ale ANCPI, iar valoarea creditelor a căror acordare a fost amânată depășește 437 de milioane de euro, potrivit unei analize Ipotecare.ro.
Citește și
- 12:53Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. A refuzat să răspundă despre centralele pe cărbune
- 12:50Ministerul Energiei, apel către români să-și REDUCĂ VOLUNTAR consumul de energie. Măsură fără precedent în ultimele decenii
- 11:18Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte
- 10:42Românii cumpără tot mai puțin. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni: datele INS
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News