Datoria externă a României a crescut cu 1,5 miliarde euro în primele două luni ale anului

Datoria externă totală a României s-a majorat în perioada ianuarie – februarie 2026 cu 1,5 miliarde de euro, ajungând la 229,963 miliarde de euro, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR).

În structură, datoria externă pe termen lung a totalizat 182,519 miliarde de euro la 28 februarie 2026, reprezentând 79,4% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,2% față de sfârșitul anului 2025.

Datoria externă pe termen scurt s-a situat la 47,444 miliarde de euro (20,6% din total), în scădere cu 1,5% comparativ cu 31 decembrie 2025.

Datoria externă a României a ajuns la 229,963 miliarde de euro

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 3,191 miliarde de euro, mai redus față de perioada similară din 2025, când s-a situat la 3,638 miliarde de euro.

Diminuarea s-a datorat în principal reducerii deficitului balanței bunurilor cu 932 milioane de euro, în timp ce balanța serviciilor a consemnat un excedent mai mic cu 225 milioane de euro. Balanțele veniturilor primare și secundare au înregistrat deficite mai mari cu 251 milioane de euro, respectiv cu 9 milioane de euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au ajuns la 1,128 miliarde de euro, comparativ cu 854 milioane de euro în primele două luni din 2025. Din total, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat 1,180 miliarde de euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă negativă de 52 milioane de euro.

Gradul de acoperire a datoriei externe a urcat la 107,3%

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 12,9% în ianuarie-februarie 2026, sub nivelul de 18,4% consemnat în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii s-a situat la 6,7 luni, comparativ cu șase luni la finele anului trecut.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a urcat la 107,3%, față de 104,4% la 31 decembrie 2025, potrivit sursei citate.