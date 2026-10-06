Cristela Georgescu, la DIICOT. Soția lui Călin Georgescu, audiată în dosarul în care este cercetat fostul candidat

Cristela Georgescu a ajuns la DIICOT pentru audieri în dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii verifică tranzacții și traseul banilor din ancheta privind presupusa înșelăciune.
Cristela Georgescu a ajuns la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiată de procurori în calitate de martor, în dosarul în care este cercetat Călin Georgescu. Ancheta vizează acuzații de înșelăciune, iar procurorii verifică inclusiv traseul unor sume de bani.
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost chemată la sediul DIICOT pentru a oferi declarații în dosarul penal în care este cercetat soțul său.
Audierea are loc în contextul anchetei privind o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Procurorii verifică modul în care au fost realizate anumite tranzacții și încearcă să stabilească rolul persoanelor menționate în documentele și operațiunile financiare analizate.
Cristela Georgescu, audiată de procurorii DIICOT
Potrivit informațiilor publice, Cristela Georgescu este audiată în calitate de martor. Procurorii urmăresc să obțină informații relevante pentru anchetă și să clarifice aspecte legate de relațiile dintre persoanele implicate în dosar.
Audierea sa are loc după ce Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, în urma unor percheziții efectuate în cadrul anchetei.
Ce verifică procurorii în dosarul lui Călin Georgescu
Ancheta DIICOT vizează o presupusă operațiune prin care un om de afaceri ar fi fost determinat să ofere aproximativ 1,1 milioane de euro, în baza promisiunii că va putea obține o finanțare externă de până la 15 milioane de euro. Călin Georgescu a negat acuzațiile.
Procurorii verifică traseul banilor și rolul celorlalte persoane care apar în dosar. Ancheta are și o componentă internațională, autoritățile române solicitând informații din mai multe state.
Dosarul lui Călin Georgescu, în atenția DIICOT
Dosarul a cunoscut evoluții succesive în ultimele săptămâni. După audierea sa la DIICOT, Călin Georgescu a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile în cadrul anchetei privind presupusa fraudă.
Audierea Cristela Georgescu reprezintă una dintre etapele anchetei, procurorii continuând să verifice informațiile și tranzacțiile relevante pentru stabilirea situației de fapt.
Important: acuzațiile prezentate în cadrul unei anchete penale reprezintă susținerile organelor judiciare și nu echivalează cu o condamnare definitivă.