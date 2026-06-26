Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR ca premier

Negocierile pentru formarea noului Executiv intră într-o nouă etapă, cu o propunere comună care pare să prindă contur în interiorul partidelor de dreapta. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Partidul Național Liberal urmează să valideze în Biroul Permanent Național numele lui Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce UDMR și-ar fi exprimat deja acordul pentru această opțiune.
Siegfried Mureșan este europarlamentar de zece ani și a intrat în Parlamentul European în 2014, pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune fondată la inițiativa fostului președinte Traian Băsescu. La acel moment, Mureșan a intrat în legislativul european ocupând locul considerat eligibil în contextul retragerii Elenei Băsescu din cursa pentru un nou mandat.
Ascensiunea sa politică a fost construită în mare parte pe o experiență solidă în instituțiile europene, acumulată înainte de intrarea în politică. Absolvent al Academiei de Studii Economice din București în 2004, și-a continuat studiile la Berlin, unde și-a consolidat formarea în zona economică și europeană.
Parcurs european înainte de politică
Înainte de a deveni eurodeputat, Siegfried Mureșan a lucrat timp de trei ani în Parlamentul German, unde a activat ca și consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene. Această experiență i-a oferit contact direct cu mecanismele legislative europene și cu procesul decizional de la nivelul principalelor instituții occidentale.
Din 2009 a devenit funcționar în cadrul Parlamentului European, iar din 2011 a ocupat funcția de consilier pentru economie și politică socială în structurile centrale ale Partidului Popular European, una dintre cele mai influente familii politice europene.
Intrarea în PMP și debutul în politica românească
Debutul său în politica românească a fost legat de Partidul Mișcarea Populară, unde a fost susținut de Traian Băsescu. Chiar Mureșan a povestit ulterior că poziția eligibilă pentru Parlamentul European a venit în contextul retragerii Elenei Băsescu, care nu a mai dorit un al doilea mandat la Bruxelles.
În perioada PMP, el a devenit una dintre figurile vizibile ale formațiunii și a ajuns rapid în zona de conducere internă.
Campanii, conflicte și schimbări de tabără
Siegfried Mureșan a fost implicat și în campania electorală a Elenei Udrea, pe vremea când aceasta candida pentru cea mai înaltă funcție în stat. Relațiile dintre cei doi s-au deteriorat ulterior, Udrea acuzându-l de „ipocrizie” și invocând inclusiv presupuse legături cu omul de afaceri Gheorghe Ștefan.
În același timp, parcursul său politic a inclus și episoade de critică la adresa lui Klaus Iohannis, poziții care, în timp, s-au modificat complet, odată cu schimbarea contextului politic și a rolului său în politica europeană.
PMP, funcții de conducere și propunere de premier
În 2016, la congresul PMP, Siegfried Mureșan a fost ales prim-vicepreședinte al partidului, consolidându-și poziția în structura internă. În aceeași perioadă, Traian Băsescu l-a propus inclusiv pentru funcția de prim-ministru.
În 2018, a părăsit PMP și s-a alăturat Partidului Național Liberal, schimbare care a marcat o nouă etapă în cariera sa politică. Odată cu această mutare, Mureșan a adoptat o linie politică puternic critică față de PSD, formațiune cu care astăzi apar periodic situații de colaborare în diferite contexte parlamentare.
Activitatea din Parlamentul European și influența politică
În prezent, Siegfried Mureșan este unul dintre europarlamentarii români activi la nivelul instituțiilor europene. Potrivit unui studiu realizat de platforma Eu Matrix, el se află pe locul 36 în topul celor mai influenți eurodeputați din actuala legislatură, criteriile de evaluare incluzând inițiativele legislative, rapoartele elaborate și funcțiile deținute în comisii.
În mandatul său, Mureșan a fost negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene din 2024 și a fost implicat în dosare precum sprijinul pentru fermieri, gestionarea crizei energetice și procesul de aderare a României și Bulgariei la Spațiul Schengen.
Profil personal
În plan personal, Siegfried Mureșan este căsătorit cu Cătălina Manea, specialist în combaterea fraudei în cadrul Băncii Europene de Investiții de la Luxembourg.