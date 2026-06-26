Cine este premierul propus de Ilie Bolojan și ce legături secrete are cu Berlinul

Siegfried Mureșan, pariul lui Ilie Bolojan pentru Palatul Victoria, își datorează ascensiunea unei solide filiere germane. Cu studii, rădăcini familiale și o carieră politică strâns legate de Berlin, europarlamentarul devine propunerea de premier într-un moment critic, în care Germania se află în mijlocul controverselor europene legate de programul SAFE.

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