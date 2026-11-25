Camera Deputaților a adoptat marți o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cu 154 de voturi. Ministrul a anunțat în plen că nu intenționează să își dea demisia.
Moțiunea simplă a fost adoptată de parlamentari cu 154 de voturi „pentru”, 91 „împotrivă” și 17 abțineri, iar șase deputați nu și-au exprimat votul, potrivit Agerpres. Documentul a fost inițiat săptămâna trecută de 71 de parlamentari ai PNL și USR, care solicită ministrului să își asume responsabilitatea politică pentru gestionarea sistemului medical.
În timpul dezbaterilor din plen, Alexandru Rogobete a refuzat explicit demisia. „Nu mai urlați că faceți roșu în gât și consumați banii sistemului. (...) Nu am cum să-mi dau demisia în fața unui urmărit penal”, a declarat ministrul Sănătății.
Acuzațiile inițiatorilor și răspunsurile ministrului
Parlamentarii care au semnat moțiunea îl acuză pe ministru de politizarea sistemului sanitar și de prioritizarea imaginii publice în detrimentul problemelor pacienților. Printre nemulțumirile enumerate se numără lipsa medicamentelor pentru pacienții oncologici și cei cu afecțiuni psihice, întârzierile la plata concediilor medicale și pierderea unor fonduri europene.
Semnatarii documentului menționează restanțe de 4,7 miliarde de lei pentru plata concediilor medicale, în ciuda alocării a 8,3 miliarde de lei anunțate la rectificarea bugetară din 30 octombrie. De asemenea, potrivit inițiatorilor moțiunii, doar opt dintre cele 27 de spitale incluse inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au rămas în program, pierzându-se fonduri în valoare de 2,2 miliarde de euro destinate infrastructurii medicale.
O altă critică vizează anularea concursului pentru ocuparea a 16 posturi de director general în cadrul caselor de asigurări de sănătate, decizie luată pe 16 noiembrie, cu două zile înainte de proba scrisă. Alexandru Rogobete a respins aceste acuzații, susținând că demersul parlamentarilor este motivat de conflicte politice și personale.
Reacții din interiorul PNL Cluj
Votarea moțiunii a evidențiat diferențele de poziție în rândul liberalilor din Cluj. Deputatul Ovidiu Cîmpean i-a cerut ministrului să demisioneze, în timp ce președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a exprimat solidaritatea față de Alexandru Rogobete.
În 7 noiembrie, ministrul Sănătății a vizitat la Cluj-Napoca șantierul viitorului spital din cartierul Borhanci, alături de Alin Tișe. Cu această ocazie, a anunțat finanțarea proiectului Spitalului Pediatric Monobloc cu aproximativ 200 de milioane de euro.
Conform articolului 112, alineatul (2) din Constituția României, adoptarea unei moțiuni simple nu obligă ministrul vizat să demisioneze, spre deosebire de moțiunea de cenzură reglementată de articolul 113.