Toni Greblă, fostul șef AEP, dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „Nu a existat niciun motiv real”
Toni Grebla
Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, susține că alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 s-au desfășurat fără nicio contestație și afirmă că, după doi ani, statul român nu a prezentat dovezi certe care să justifice anularea scrutinului.
Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), a făcut, la Realitatea PLUS, o serie de declarații despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, susținând că scrutinul din 24 noiembrie s-a desfășurat fără nicio contestație sau reclamație înregistrată la nivelul structurilor electorale. Acesta afirmă că poate susține cu certitudine două aspecte pe care le consideră esențiale în analizarea deciziei de anulare a întregului proces electoral.
Toni Greblă susține că alegerile din 24 noiembrie 2024 s-au desfășurat fără contestații
Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente a spus că există două aspecte pe care le poate susține fără rezerve. Primul se referă la desfășurarea scrutinului prezidențial din noiembrie 2024 și la faptul că, potrivit acestuia, nu au existat sesizări sau reclamații înregistrate în perioada imediat următoare votării.
Da, știu de ce au fost anulate alegerile, dar din păcate nu am un dovezi în acest sens și n-aș putea să mă hazardez afirmând ceva ce nu pot să probez. Ce pot să probez cu certitudine sunt două lucruri.
Unu, alegerile din 24 noiembrie acum doi ani au fost desfășurate fără ca în ziua de sâmbătă, în legătură cu constituirea birourilor secțiilor de votare, în ziua de duminică, când s-au desfășurat alegerile, în ziua de luni au fost consemnate până la sfârșitul zilei rezultatele definitive ale alegerilor și marți până la prânz nu am avut nicio contestație, nicio plângere, nicio sesizare făcută la birourile electorale de secții de votare, la birourile electorale județene sau la Biroul Electoral Central, la AEP și la alte instituții
a declarat Toni Greblă
Fostul șef AEP, despre succesiunea deciziilor Curții Constituționale
Toni Greblă a relatat și cronologia evenimentelor care au urmat primului tur al alegerilor prezidențiale. Acesta amintește că, după apariția a două contestații la Curtea Constituțională, s-a decis renumărarea voturilor, operațiune încheiată în toate secțiile din țară și din străinătate. Ulterior, CCR a validat rezultatul primului tur, însă, în opinia fostului șef al AEP, decizia de anulare a întregului proces electoral, luată după începerea votării în diaspora pentru turul al doilea, a fost surprinzătoare.
În mod surprinzător marți, a doua zi după stabilirea rezultatului final, au apărut două contestații la Curtea Constituțională. S-a dispus renumărarea voturilor până duminică seara am reușit și am renumărat voturile în toate secțiile din țară și din străinătate. Și luni seara Curtea Constituțională a validat rezultatul alegerilor în primul tur pentru alegerile prezidențiale.
S-au desfășurat în continuare operațiuni tehnice tipărirea buletinelor, împrăștierea în secțiile de votare, constituirea secțiilor de votare pentru turul doi. Vineri la ora 11 a început votarea în secțiile de votare din estul lumii, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe. Și după câteva ore Curtea Constituțională în mod surprinzător, deși ceea ce validase luni seara în ședință era o decizie definitivă, obligatorie și care nu putea fi desființată de nicio altă instituție a statului român, hotărăște altceva și anume anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui României și reluarea alegerilor după cum bine știți
a mai spus Toni Greblă
Toni Greblă invocă lipsa obiecțiilor în cele aproximativ 20.000 de secții de votare
Un alt argument prezentat de fostul președinte AEP privește procesele-verbale întocmite după numărarea voturilor. Potrivit acestuia, în cele aproximativ 20.000 de secții de votare din țară au fost implicați în jur de 100.000 de membri, iar niciunul nu ar fi formulat obiecții la consemnarea rezultatelor. Greblă subliniază că reprezentanții partidelor politice au făcut parte din aceste structuri și că documentele electorale au fost semnate fără observații.
Ce este surprinzător este că noi avem aproximativ 20 de mii de secții de votare în toată țara, aproximativ, cu o medie de cinci membri în fiecare secție de votare din care cel puțin trei reprezintă partide politice. Niciun membru, deci cam100 de mii de oameni din cele 20 de mii de secții de votare nu au semnat cu obiecții în procesul verbal de numărare a voturilor.
Deci toate procesele verbale, 20 de mii de procese verbale, în fiecare secție de votare au fost semnate de cei 100 de mii de membri fără niciun fel de obiecție. Din punct de vedere tehnic alegerile din 24 noiembrie 2024 au fost singurele alegeri din 1990 încoace în care nu a existat nicio contestație, nicio sesizare, nicio reclamație.
a declarat Toni Greblă
„Statul român este încă dator să prezinte dovezi certe”, afirmă fostul președinte AEP
Al doilea aspect asupra căruia Toni Greblă insistă este absența unor dovezi certe care să justifice anularea alegerilor prezidențiale. Acesta susține că, la doi ani de la decizia Curții Constituționale, statul român nu a prezentat elemente concrete care să demonstreze existența unui motiv plauzibil pentru anularea scrutinului.
Al doilea lucru care vreau să îl spun și acestea sunt lucruri de necontestat, în legătură cu motivele anulării alegerilor, toată lumea, dar absolut toată lumea este de acord că statul român este încă dator să prezinte dovezi certe care să justifice o asemenea decizie a Curții Constituționale. Au trecut doi ani de zile și nu a apărut niciun fel de dovadă certă cu privire la un motiv plauzibil pentru a justifica anularea alegerilor. Și aceasta pentru singurul lucru exact și anume nu a existat niciun motiv real pentru care Curtea Constituțională ar fi putut să anuleze alegerile
a mai spus Toni Greblă
Cine ar fi luat decizia anulării alegerilor. Ipoteza prezentată de Toni Greblă
Fostul șef al Autorității Electorale Permanente a vorbit și despre propria interpretare a circumstanțelor în care a fost luată decizia anulării scrutinului. Greblă spune că a analizat îndelung motivele care ar fi putut conduce la această hotărâre și consideră că îngrijorările legate de rezultatul votului, atât în plan intern, cât și internațional, ar fi avut un rol în evenimentele respective. El susține că decizia ar fi fost luată de persoane aflate în afara țării și că urmările acesteia vor afecta democrația românească pe termen lung.
Ca părere personală este că m-am aplecat foarte mult asupra cauzelor anulării alegerilor. A fost vorba de o îngrijorare în plan intern și internațional în legătură cu rezultatul votării. Și atunci cei care au decis s-au aflat în afara țării pentru că cei din țară singuri nu ar fi avut curajul unei asemenea decizii care va rămâne din păcate cu consecințe eterne în mediu și lung în democrația românească.
a declarat Toni Greblă
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