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Politica· 1 min citire
Călin Georgescu, baie de mulțime la Osica de Sus. Mesaj crucial pentru toți românii
Călin Georgescu
Călin Georgescu a ajuns astăzi în jurul orei 7:30 la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, eveniment care a adunat zeci de producători locali și agricultori din zonă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale își arată sprijinul pentru țăranul român și producătorul autohton.
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