BPN al PSD a semnat în unanimitate depunerea moțiunii de cenzură

Sursă: realitatea.net

Sorin Grindeanu le cere prefecților din teritoriu să își dea demisia.

Scena politică s-a încins după ședința convocată de urgență la vârful Partidului Social Democrat, desfășurată imediat după anunțul privind moțiunea de cenzură inițiată împreună cu AUR. La ieșirea de la reuniune, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o serie de precizări importante despre decizia luată în interiorul partidului și despre pașii care urmează în Parlament.

Social-democrații insistă asupra ideii că această colaborare are un caracter strict punctual și vizează exclusiv demersul parlamentar de înlăturare a Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu a subliniat că nu există niciun acord politic post-moțiune și că discuțiile purtate în ședința conducerii PSD au avut ca obiect doar susținerea și votarea acestui demers.

„Tocmai am încheiat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat în care am supus atenției colegilor, nu doar din birou, țin să precizez că nu a fost numai Biroul Permanent Național, au fost și președinții de filială ai PSD, decizia a fost și am supus atenției următoarea decizie: aceea de a semna sau nu această moțiune, acest demers parlamentar, e normal să avem în spate o decizie politică.

Decizia politică a BPN al PSD a fost ca în unanimitate deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune.

Vreau să fac următoarea precizare: cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile în perioada următoare astfel încât atunci când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare fără a mai exista discuții cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental. Deci apelul meu către secretarii de stat propuși de PSD și, într-un termen rezonabil, de asemenea, astfel încât să nu dea totuși peste cap lucrurile în administrație, prefecții propuși de PSD să își prezinte demisiile din funcțiile respective. Eu doresc ca atunci când avem moțiunea depusă, și asta se va întâmpla în zilele următoare, toți acești reprezentanți ai noștri să fie cu demisiile scrise.

Vreau să fiu foarte clar: este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică, PSD-AUR-PACE-SOS, și așa vreau să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post moțiune. Și aceste lucruri nu au făcut parte în niciun fel din discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. Acest demers parlamentar pornit de la un text de moțiune care, de asemenea, este deschis pentru propuneri, așa cum au anunțat de dimineață și Marian Neacșu și Petrișor Peiu, așteptăm propuneri astfel încât acest demers parlamentar, dincolo de culoarea politică a unora sau a altora, să aibă succes. În acest moment sunt propuneri care au venit dinspre PSD, propuneri care au venit dinspre AUR, de asemenea sunt propuneri și dinspre alte zone politice, în scurt timp se va definitiva acest text al moțiunii care va fi supus atenției și votului plenului, probabil pe un calendar normal ar trebui să fie la începutul săptămânii viitoare.

Am vrut să clarific aceste lucruri fiindcă am văzut tot felul de interpretări și nu își au rostul”, a declarat Sorin Grindeanu