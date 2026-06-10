Bolojan, Oana Gheorghiu și mai mulți membri ai Guvernului, auditați de procurorii DNA pentru trafic de influență

Sursă: realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, Irineu Dărău, dar și membrii din guvern vor ajunge la DNA la audieri în dosarul deschis după plângerea fostului șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad.

Au început audierile în dosarul penal deschis in rem de procurorii DNA împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și ministrului interimar al economiei Irineu Dărău pentru trafic de influență, după ce fostul șef ADR, Dragoș Vlad, a depus această plângere.

Vlad spune că ar fi favorizat anumite contracte cu un grup german și că acestea au dus la anularea anumitor proiecte de achiziții publice, lucru care ar fi putut să ducă la pierderea a 164 de milioane de lei din fonduri europene.

Sursele Realitatea Plus spun că urmează să ajungă la DNA premierul interimar Ilie Bolojan, dar și ministrul interimar al apărării, Radu Mirută, pentru că și acesta este vizat în acest dosar.

În acest moment, se adună probe și documente care să poată fi analizate de către procurorii DNA, mai ales că în proiectul publicat pe site-ul ministerului, proiectul de lege și hotărârea de guvern aveau toate avizele necesare, inclusiv semnătura ministrului interimar al apărării, Radu Mirută.

În schimb, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, neagă toate acuzațiile.