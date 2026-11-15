Anca Alexandrescu: „Din nou, am asistat la un joc de glezne al lui George Simion. Eu mă așteptam să se întâmple așa”
Anca Alexandrescu/ FOTO: Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu l-a criticat vehement pe liderul AUR, George Simion, după protestul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, în București, în sprijinul lui Călin Georgescu. Realizatoarea TV susține că manifestația ar fi fost folosită pentru promovarea imaginii politice a lui Simion și acuză conducerea partidului că i-ar fi dezamăgit pe oamenii veniți din mai multe zone ale țării.
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a apreciat prezența românilor care au înfruntat frigul și ploaia pentru a participa la manifestație, însă a pus sub semnul întrebării modul în care George Simion a organizat protestul. Aceasta a susținut că participanții nu au fost conduși ulterior către Arestul Central, deși liderul AUR ar fi vorbit anterior despre această posibilitate.
Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion că a transformat protestul în acțiune de imagine
Realizatoarea TV a afirmat că nu a fost surprinsă de desfășurarea manifestației și că a așteptat să vadă ce se va întâmpla înainte de a-și exprima public poziția.
În primul rând vreau să-i urez „Casă de piatră!” fiicei lui Bolojan, pentru că așa este frumos. Fiecare dintre noi face acest pas la un moment dat. Nu este vina doamnei că e fiica lui Bolojan, iar el a nenorocit țara. Să-i lăsăm pe tineri să se bucure de petrecere.
Haideți să nu aplicăm dubla măsură! Pentru că vă aduceți aminte de nunta domnului Abrudean, făcut în spatele ușilor închise, la un complex de lux din Băița, unde se întâlneau deștepții din energie și unde a fost și domnul Bolojan. Aduceți-vă aminte și de nunta domnului Nazare, în ziua în care era cât pe ce ca România să intre în junk, de nunta de la Timișoara și așa mai departe.
Nu-mi place dubla măsură. În rest, le urăm „Casă de piatră!”.
Acum să ne întoarcem la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Din nou, am asistat la un joc de glezne al lui George Simion. Eu mă așteptam să se întâmple așa. Am tăcut până astăzi, sperând să fiu contrazisă de realitatea din stradă, în primul rând.
Vreau să-mi scot pălăria în fața fiecărui cetățean român care a venit astăzi pe frig, chiar și pe ploaie, și a rămas acolo. Mai puțin în fața celor de la AUR, în frunte cu George Simion, care își bat joc de acești cetățeni români. Oamenii vin acolo din credință, în primul rând, pentru a-l susține pe Călin Georgescu și pentru a susține nevinovăția acestuia și, în al doilea rând, pentru că sunt oameni care au dus-o foarte greu.
Din păcate, George Simion și cei din AUR își bat joc de acești cetățeni, îi manipulează și îi târâie la astfel proteste. Ați văzut că văzut...inclusiv invitații din Polonia nu au făcut niciun fel de referire la Călin Georgescu.
Domnul Simion a făcut astăzi doar marketing electoral, construindu-și o imagine pentru a încerca să salveze aparențele și să arate că este preocupat de situația lui Călin Georgescu. S-a văzut și astăzi că nu este așa.
De astăzi, susținătorii domnului Georgescu reclamă, pe toate rețelele sociale, faptul că și-a bătut joc de ei. I-a chemat în Parcul Izvor, dar nu i-a mai dus la Arestul central. Aduceți-vă aminte că însuși George Simion a spus, într-o emisiune, acum câteva zile, că se va merge și la Arestul Central dacă ni se asigură condițiile.
Eu am văzut că oamenii au plecat. Au fost condiții foarte bune, nu au existat incidente și nu au fost probleme. Așadar, întrebarea este: de ce domnul Simion nu i-a urcat în autocare pe cei pe care i-a adus din țară? Pentru că i-a adus din țară și nu i-a lăsat să meargă mai departe, deși acolo era, de fapt, inima protestului pentru Călin Georgescu.
a declarat Anca Alexandrescu.
De ce nu au mai fost duși protestatarii la Arestul Central
Unul dintre principalele reproșuri formulate de Anca Alexandrescu se referă la faptul că participanții adunați în Parcul Izvor nu ar mai fi fost conduși către Arestul Central.
Realizatoarea TV a amintit că George Simion ar fi vorbit, cu câteva zile înainte, despre posibilitatea continuării manifestației în acel loc, dacă vor exista condițiile necesare.
Potrivit acesteia, protestul s-a desfășurat fără incidente majore, iar oamenii ar fi putut continua deplasarea. Jurnalista a întrebat de ce liderul AUR nu i-a îmbarcat pe participanții veniți din țară în autocare pentru a merge mai departe.
Nu sunt decât două variante: ori domnul George Simion nu mai poate mobiliza oameni, pentru că în ianuarie 2025 au fost în stradă peste 60.000 de oameni, poate chiar mai mulți, atunci când am fost și noi în stradă. Am fost și eu la protestul din Piața Universității, alături de Claudiu Târziu. Vă aduceți aminte că am fost câteva zeci de mii de oameni.
Ori domnul Simion nu mai poate mobiliza zeci de mii de oameni, pentru că, așa cum vedeți, astăzi au fost mai puțini oameni decât au fost în diaspora, la Roma, unde s-au mobilizat 10.000 de români.
Sau domnul Simion a organizat un simulacru de protest, cu câteva mii de oameni, doar pentru a le da unora impresia că este preocupat de situația lui Călin Georgescu, în realitate urmărind doar să-i preia voturile și susținătorii.
Din fericire, lucrul acesta nu mai funcționează. Mai sunt câțiva care încă îl creditează pe George Simion, dar majoritatea s-au lămurit despre ce este vorba. Sunt convinsă că în zilele următoare vor apărea dezvăluiri despre modul în care a preluat protestul celor din diaspora și l-a deturnat, inclusiv despre felul în care l-a determinat pe domnul Hadar să renunțe la protestul pe care era hotărât să-l organizeze pe 21 noiembrie. Și ce să vezi? A doua zi s-a răzgândit și a organizat protestul pe 14 noiembrie.
Și mesajul doamnei Cristela Georgescu pentru românii care au bătut sute de kilometri și au venit astăzi pentru a fi alături de Călin Georgescu și de familia acestuia, într-o perioadă atât de grea pentru ei.
Dar iată că adevărul începe să iasă la suprafață, iar George Simion nu mai poate să-i păcălească pe oameni.
În legătură cu acest protest, la Parlament au avut loc o serie de momente neorganizate, cu oameni din diaspora și cu invitați din afară, pe care, din câte am înțeles, urma să-i ducă la meciul România–Polonia. Sper că nu le poartă ghinion românilor, așa cum s-a întâmplat și la Varșovia.
Am văzut însă că, în anumite situații, s-a și plătit. Se pare că singurul scop al domnului Simion este să adune bani pentru partid. A transformat acest partid într-o mașinărie de strâns bani.
Pentru că și eu am făcut dezvăluiri și voi mai face în perioada următoare, nu doar despre cum adună bani din orice pentru partid, ci și despre personajele din jurul conducerii AUR și din anumite județe. Sunt personaje foarte interesante, care s-au apucat de evaziune fiscală, care sunt apropiate de Gruia Stoica și așa mai departe.
Aceasta este imaginea de astăzi a protestului: români care au stat în ploaie pentru o cauză pe care o consideră dreaptă și corectă și, evident, pentru că s-au săturat de ceea ce se întâmplă în România de 37 de ani.
a afirmat Anca Alexandrescu.
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