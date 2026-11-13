Anca Alexandrescu îl atacă dur pe George Simion înaintea protestului: „De ce nu aveți curajul să vă asumați organizarea?”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu l-a criticat dur pe liderul AUR, George Simion, în contextul protestului anunțat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, la București. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” i-a reproșat acestuia că nu își asumă direct organizarea manifestației și că îi îndeamnă pe oameni să iasă în stradă fără să le explice, în opinia sa, toate riscurile. Jurnalista a ridicat și întrebări despre mesajele trimise de partid pentru mobilizarea participanților.
În cadrul emisiunii sale, la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a spus că va continua să vorbească despre acțiunile lui George Simion și despre ceea ce consideră a fi lipsa de asumare a acestuia în privința protestului de sâmbătă.
Știu înjurăturile... Știți răspunsul meu: nu vă place, nu vă uitați, nu vă place, nu mai intrați pe pagina mea. Este foarte simplu. Eu voi continua să vorbesc despre aceste lucruri, inclusiv despre lipsa de curaj a lui George Simion de a-și asuma protestul de sâmbătă
a declarat realizatoarea.
Anca Alexandrescu: „De ce nu aveți curajul să vă asumați organizarea acestui protest?”
Unul dintre principalele reproșuri adresate liderului AUR a vizat faptul că demersurile pentru organizarea manifestației ar fi fost făcute de alte persoane, deși Simion și-a exprimat public susținerea pentru protest.
Dar de ce nu aveți curajul dumneavoastră, ca președinte AUR sau partidul, să-și asume organizarea acestui protest? De ce nu ați făcut o cerere oficială, ori dumneavoastră ca președinte AUR, ori partidul? Ați trimis pe alții la înaintare...astăzi pe domnul Nicolae Voiculeț
a afirmat Anca Alexandrescu.
Jurnalista a susținut că situația este cu atât mai sensibilă cu cât, în aceeași zi, este programat meciul de fotbal România–Polonia, iar în Capitală sunt așteptați și suporteri polonezi. Potrivit acesteia, autoritățile ar fi atras atenția asupra necesității unor măsuri suplimentare de siguranță, pentru a preveni eventuale incidente.
Întrebarea pe bună dreptate este cine răspunde dacă sâmbătă va ieși tămbălău? De ce? Pentru că autoritățile v-au comunicat foarte clar că sâmbătă este meciul România-Polonia și vin peste 3.000 de suporteri din Polonia, iar polonezii au cerut în mod special atenție deosebită în ziua respectivă, să nu ne trezim cu imagini ca la Varșovia sau ca în Franța, să degenereze protestele pașnice
a spus aceasta.
Alexandrescu a precizat că nu contestă dreptul oamenilor de a protesta, însă a avertizat că o eventuală provocare ar putea transforma o manifestație pașnică într-un incident cu urmări grave.
Eu sunt convinsă că oamenii care vin să protesteze vin pentru că nu mai suportă ceea ce se întâmplă de 37 de ani, sunt sătui. Dar e nevoie de o singură provocare ca lucrurile să degenereze. Și oameni nevinovați să plătească pentru acest lucru
a declarat realizatoarea.
Acuzații privind riscurile participării la protest
Anca Alexandrescu i-a reproșat lui George Simion că vorbește despre dreptul cetățenilor de a ieși în stradă, dar nu ar explica suficient de clar ce consecințe pot exista în cazul unei manifestații care nu are avizul autorităților.
De ce, domnule Simion, nu vă asumați lucrul acesta și îi împingeți pe oameni, îi instigați și nu le spuneți adevărul gol-goluț, că lucrurile nu stau așa cum spuneți dumneavoastră? Sigur că toți cei care vor veni la protest, nefiind un protest autorizat, așa cum a fost cel de astăzi, sunt expuși, nu mai sunt acoperiți de lege. Pot fi amendați, dacă apar tulburări, se poate ajunge și la măsuri mai grave. De ce nu le spuneți adevărul, domnule Simion?
a întrebat jurnalista.
Anca Alexandrescu, întrebări despre mesajele trimise de AUR pentru mobilizarea participanților
Un alt subiect abordat de realizatoare a fost cel al mesajelor transmise telefonic pentru mobilizarea oamenilor la protest. Alexandrescu a spus că mai multe persoane din anturajul său ar fi primit astfel de SMS-uri și a cerut explicații despre proveniența numerelor de telefon.
Dar nu vă supărați, domnule Simion, cum vă permiteți dumneavoastră ca partid să îmi umpleți mie căsuța poștală, lui Puslori Maior și altor multor prieteni de-ai mei care au primit mesaj astăzi în legătură cu protestul? În primul rând aș vrea să știu de unde aveți această bază de date cu numerele de telefon și cine vă permite sau ce lege vă permite să hăituiți oamenii cu astfel de mesaje
a declarat Alexandrescu.
Anca Alexandrescu contestă schimbarea datei protestului
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a vorbit și despre schimbarea datei manifestației, susținând că protestul ar fi fost mutat de la 21 noiembrie la 14 noiembrie în urma unor interese politice. Ea l-a acuzat pe liderul AUR că ar încerca să se asocieze cu acțiunea fără să își asume în mod direct organizarea acesteia.
Oamenii, dacă vor să vină la protest, vin. N-au nevoie de mesajele dumneavoastră, mai ales că dumneavoastră nu vă asumați acest protest, ci doar vă lipiți de el ca să-i creați senzația domnului Georgescu că îl susțineți
a spus realizatoarea.
Alexandrescu a susținut că schimbarea datei i-ar fi convenit liderului AUR și în contextul evenimentelor organizate de partid. Totodată, ea a lansat critici la adresa modului în care sunt organizate unele dintre aceste evenimente, afirmând că participarea presupune plata unor taxe.
Protestul de sâmbătă, 14 noiembrie, a fost anunțat în contextul tensiunilor legate de dreptul la adunare publică și de susținerea lui Călin Georgescu. George Simion a transmis că manifestația va avea loc în fața Primăriei Capitalei, începând cu ora 10:00, iar Nicolae Voiculeț a anunțat separat demersuri pentru un protest programat la ora 14:00, în fața Palatului Parlamentului.
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