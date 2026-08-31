Economie· 2 min citire

PNRR, de la promisiuni la eșec. Unde s-au dus banii?

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat31 aug. 2026, 18:27
Actualizat31 aug. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS

Prezentat drept planul care urma să transforme România și să salveze economia după pandemie, astăzi, după cinci ani, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se încheie cu miliarde de euro pierdute și cu numeroase jaloane neîndeplinite. În 2021, Klaus Iohannis anunța triumfal că România are la dispoziție zeci de miliarde de euro pentru dezvoltare. Florin Cîțu și miniștrii USR vorbeau și ei despre investiții fără precedent și despre șansa de modernizare a țării. În realitate, România nu a excelat pe planurile investițiilor, iar din cele aproape 29 de miliarde de euro alocate inițial, am accesat mai puțin de jumătate.

PNRR se încheie cu miliarde pierdute. România, în același impas

Astăzi expiră termenul pentru finalizarea proiectelor PNRR. Din cele aproape 29 de miliarde de euro prevăzute inițial, România a atras până acum doar aproximativ 13 miliarde.

În 2021, România primea undă verde pentru un PNRR în valoare de 29,18 miliarde de euro: 14,24 miliarde de euro granturi și 14,94 miliarde de euro împrumuturi în condiții convenabile. Planul era prezentat drept marea șansă a României de a se moderniza după pandemie, investiții în infrastructură, spitale, școli, energie și digitalizare.

În 2022, România depunea prima cerere de plată și primea aproximativ 2,56 miliarde de euro, iar în 2023, venea și a doua tranșă: alte 2,76 miliarde de euro. În total, după primele două cereri, România încasa aproximativ 5,3 miliarde de euro.

Problemele au apărut, însă, la cea de-a treia cerere de plată. Comisia Europeană a suspendat aproximativ 869 de milioane de euro, din cauza jaloanelor neîndeplinite.

Promisiunea de 30 de miliarde, eșecul de azi

În 2025, PNRR este renegociat, iar valoarea planului este redusă de la 29,18 miliarde de euro la aproximativ 21,4 miliarde de euro. Asta înseamnă că România renunță la aproape 8 miliarde de euro din valoarea inițială a planului.

În 2026, Guvernul demis al lui Ilie Bolojan a încercat să recupereze întârzierile și să îndeplinească ultimele jaloane înainte de termenul-limită, însă în zadar.

Trăgând linie, până astăzi, România a primit aproximativ 13 miliarde de euro net, după patru cereri de plată finalizate.

În același timp, aproximativ 770 de milioane de euro sunt anunțate ca pierdute definitiv în urma jaloanelor neîndeplinite. Alte miliarde de euro, foarte probabil, vor avea aceeași soartă.

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