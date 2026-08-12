Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit

Noua taxă aplicată coletelor comandate de la magazine online din afara Uniunii Europene începe să producă efecte vizibile. În Belgia, numărul coletelor provenite în special de la platforme precum Temu, Shein și AliExpress a scăzut cu aproximativ 35% într-o singură lună, după intrarea în vigoare a noilor reguli.
Măsura a adus însă și venituri importante pentru statul belgian. În prima lună de aplicare, autoritățile au încasat aproximativ 42,5 milioane de euro din această taxă.
Belgia se confrunta deja cu un volum uriaș de colete provenite din comerțul online internațional. Anul trecut, serviciile vamale au procesat aproximativ 1,3 miliarde de declarații, ceea ce înseamnă o medie de circa 3,6 milioane de colete în fiecare zi.
O mare parte dintre aceste trimiteri proveneau de pe platforme asiatice de comerț electronic. După introducerea taxei, autoritățile estimează că prin vamă au trecut cu aproximativ 1,26 milioane de colete mai puțin în fiecare zi, deși cifrele pentru luna iulie nu sunt încă definitive.
Taxa nu înseamnă întotdeauna doar 3 euro
Noua regulă a intrat în vigoare la 1 iulie 2026, iar valoarea de 3 euro se aplică fiecărei categorii vamale de produse dintr-un colet.
Asta înseamnă că valoarea finală poate crește rapid. De exemplu, dacă un colet conține produse care se încadrează în trei categorii diferite, taxa poate ajunge la 9 euro. În schimb, mai multe produse din aceeași categorie sunt taxate o singură dată.
Cumpărătorii chiar au renunțat la comenzile online?
Scăderea de 35% nu înseamnă neapărat că belgienii au renunțat în aceeași proporție la cumpărăturile de pe platformele chinezești.
Un economist specializat în transporturi citat de presa belgiană atrage atenția asupra unei alte schimbări: numărul coletelor cu o valoare de peste 150 de euro a crescut cu aproximativ 10% în iulie.
Explicația posibilă este că platformele și comercianții încearcă să reducă impactul taxei prin gruparea mai multor produse într-un singur colet.
În plus, o parte dintre companiile de comerț online din afara Uniunii Europene își mută comenzile către centre logistice aflate deja pe teritoriul UE. În cazul livrărilor realizate din aceste centre, taxa suplimentară nu se aplică. Shein, de exemplu, a deschis un astfel de centru în Polonia la sfârșitul anului trecut.
Astfel, primele date arată că noua taxă are un impact vizibil asupra fluxului de colete, însă efectul real asupra cumpărăturilor de pe Temu, Shein și AliExpress va putea fi evaluat mai clar după ce vor fi disponibile datele complete pentru următoarele luni.