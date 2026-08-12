Criza energiei lovește direct în magazine: pene de curent, alimente ținute la căldură și pierderi pentru micii antreprenori

Situația este critică în tot mai multe zone din țară care au rămas fără energie electrică! Un antreprenor a ajuns în pragul disperării după ce alimentele congelate din magazinul său au început să se dezghețe. Bărbatul spune că va suferi pierderi semnificative și că statul nu face nimic pentru a-l sprijini. În schimb, guvernul cere ca oamenii să facă economie la energie, conform Realitatea PLUS.
Bărbatul a publicat pe TikTok imagini din magazinul său și a arătat ce se întâmplă cu produsele care trebuie păstrate permanent la temperaturi scăzute. Acesta spune că are vitrine frigorifice cu mezeluri și lactate, dar și lăzi cu produse congelate, toate dependente de alimentarea cu energie electrică.
„Nouă ni s-a luat curentul, da? Acum cu criza asta energetică o facem și noi tot felul de economii la curent, da? Ok, eu vreau să vă întreb în felul următor: Eu am magazin aici, da? Am aici lada de mezeluri, am lada de lactate, de congelate și așa mai departe”, spune antreprenorul.
Acesta arată apoi că unele produse încep deja să se dezghețe și se teme că nu le va mai putea vinde în condiții normale. Situația ar putea însemna o pierdere directă pentru afacerea sa, mai ales dacă întreruperea alimentării cu energie se prelungește.
„Eu vreau să vă întreb în felul următor, eu pentru ce plătesc taxe și impozit în țara asta? Uitați, înghețata asta deja începe să se topească. Înghețata asta începe să se topească, da? Ok, dacă clientul vine la mine după aia și îmi zice, bă, dar tu înghețată din asta îmi dai”, spune bărbatul.
„Mie cine mi-o plătește?”
Problemele nu se limitează la produsele congelate. Antreprenorul spune că are în magazin și fructe și legume care trebuie păstrate în anumite condiții de temperatură, însă instalația de climatizare nu mai funcționează din cauza lipsei curentului.
Bărbatul este revoltat și spune că, deși plătește taxe și impozite, riscă să suporte singur pagubele dacă produsele se deteriorează.
„Pentru ce plătim noi taxe și impozite în țara asta? Bă, s-a ajuns ultima bătaie de joc? Bă, efectiv, oamenii ăștia fac ce vor din noi. Deci, suntem în cel mai jos moment și loc în care a ajuns România vreodată în viața asta. Am aici fructele, legume care trebuie să meargă acolo cu clima în spate, clima nu merge”, spune antreprenorul.
Cea mai mare temere a acestuia este că va rămâne cu paguba dacă alimentele nu vor mai putea fi vândute.
„Toată marfa asta, dacă cumva mi se strică, mi se deteriorează și așa mai departe, mie cine mi-o plătește, frate? Cine mă despăgubește pe mine?”, întreabă bărbatul.