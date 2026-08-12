Anca Alexandrescu demască jocurile puterii în plină criză energetică. ”Suntem la mila Bulgariei, a Ungariei, a Serbiei”

Publicat 12 aug. 2026, 14:25 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a criticat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, modul în care autoritățile au gestionat situația din sectorul energetic, în contextul scăderii nivelului Dunării și al riscului afectării funcționării centralei nucleare de la Cernavodă.

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