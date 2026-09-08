Economie· 1 min citire

Dacia mută producția modelului Spring în Europa

Dacia Spring, noua versiune FOTO: Dacia

Dacia Spring, noua versiune FOTO: Dacia

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 8 sept. 2026, 10:19

Noua versiune a popularului model electric va fi mai mare, mai robustă și produsă în Slovenia, cu livrări programate pentru începutul anului 2027.

Producătorul auto Dacia a luat o hotărâre strategică esențială pentru a-și menține competitivitatea pe piața vehiculelor electrice. După ce a înregistrat o scădere a vânzărilor în Franța din cauza excluderii modelului actual din programul național de subvenții – vehiculul fiind importat din China – compania schimbă strategia. Viitoarea generație a popularului model Spring va fi fabricată la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, împărțind platforma cu modelul Renault Twingo.

Această mutare îi va permite constructorului să ocolească tarifele europene impuse mașinilor asamblate în China și să califice din nou autoturismul pentru sprijinul financiar acordat clienților.

Un design nou și lansare în 2027

Noul autovehicul electric va fi cu 18 centimetri mai lung decât predecesorul său, adoptând un design mult mai robust. Abordarea mărcii rămâne una simplistă, noul model urmând să fie disponibil în doar patru culori și două variante de echipare.

Prețul de pornire va fi de 17.900 de euro, iar livrările sunt programate pentru începutul anului 2027. În contextul unei piețe concurențiale acerbe, decizia de a produce local ajută Dacia să ofere o mobilitate curată și accesibilă, consolidându-și serios prezența în Europa.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dacia electrica europa

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe