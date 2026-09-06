A început noua cursă spațială a Europei. O companie germană a lansat prima sa rachetă în spaţiu

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 10:40

Un startup german a lansat în spațiu o rachetă care transportă cinci sateliți din Arctica norvegiană, în contextul în care Europa încearcă să-și dezvolte propriile capacități interne de lansare de sateliți.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cursa spatialarachetaspatiu