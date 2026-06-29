Economie· 1 min citire

Carburanții ar putea avea un nou preț de la 1 iulie. Blocajul politic complică situația

Carburanți

Carburanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 15:01

Prețurile la benzină și motorină ar putea crește începând cu 1 iulie, odată cu expirarea măsurilor prin care statul a limitat marjele comerciale practicate de distribuitorii de carburanți.

Deși actul normativ adoptat la finalul lunii martie permite prelungirea acestor măsuri pentru perioade succesive de până la trei luni, menținerea lor necesită emiterea unei noi ordonanțe de urgență. Actualul Guvern interimar nu are însă competența legală de a adopta astfel de acte.

În acest context, autoritățile analizează o variantă legislativă prin Parlament. Proiectul de lege care aprobă ordonanța aflată deja în vigoare ar putea fi introdus pe ordinea de zi înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare, în încercarea de a evita expirarea mecanismului de plafonare.

Măsurile aflate acum în vigoare încetează la 30 iunie. Potrivit legislației, ele pot fi prelungite dacă persistă factorii care au determinat intervenția statului, precum volatilitatea cotațiilor internaționale ale petrolului sau tensiunile geopolitice care influențează piața energetică.

Totuși, această prelungire nu se produce automat, fiind necesară o nouă decizie legislativă. În lipsa unui Executiv cu puteri depline, opțiunile sunt limitate.

Situația este complicată și de calendarul politic, deoarece Parlamentul intră în vacanță de la 1 iulie, iar procesul de formare a unui nou Guvern este încă blocat. Dacă nu va fi găsită rapid o soluție, șoferii ar putea resimți efectele direct la pompă, prin majorarea prețurilor la carburanți.

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