BOMBĂ în SuperLiga! Dinamo - FCSB se joacă la Cluj! Premieră pentru „Eternul Derby”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 16:21

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat în etapa a 8-a din SuperLiga, se va disputa în afara Bucureștiului, pe Cluj Arena. Mutarea reprezintă o premieră pentru „Eternul Derby”, care nu s-a jucat până acum în campionat în afara Capitalei.

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