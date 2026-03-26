Un nou mesaj RO-Alert a fost emis miercuri noaptea, în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina
Ro-Alert în Tulcea
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:30, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
În mesaj, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile recomandând adăpostirea în locuri sigure.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112.
De la începutului acestui an, potrivit datelor furnizate AGERPRES de Ministerul Apărării Naționale, până la mijlocul acestei luni, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniței româno-ucrainene, iar în cel puțin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliție Aeriană pentru monitorizare și gestionare.
De la începutul războiului din Ucraina, populația din județul Tulcea a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News