Un bărbat s-a răsturnat cu tractorul pe câmp și a murit

Bărbatul din localitatea Vama ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers

Autorităţile din Satu Mare au fost sesizate prin apel 112 cu privire la decesul unui bărbat de 66 de ani, care s-a răsturnat cu tractorul pe câmpul denumit popular „La Vie” din localitatea Vama, transmite, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

„Din primele cercetări la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat de 66 de ani, din localitatea Vama, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor agricol şi o remorcă, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, răsturnându-se cu acesta. Din nefericire, în urma evenimentului bărbatul a decedat”, a transmis IPJ.

Bărbatul a fost scos de sub tractor de către un echipaj de descarcerare al pompierilor din Negreşti Oaş. Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul, menționează Agerpres.

Sursa: Realitatea de Satu Mare