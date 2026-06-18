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Un avion privat s‑a prăbușit pe o autostradă din Texas: un mort, cinci supraviețuitori și scene dramatice de salvare VIDEO

Avion prăbușit / Captură video

Avion prăbușit / Captură video

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

O persoană a murit și alte cinci au supraviețuit Îîn mod miraculos după ce un avion privat de tip Cessna Citation Latitude s‑a prăbușit, marți seară, pe o autostradă din orașul Laredo, Texas, în apropierea graniței cu Mexicul. Aeronava, care decolase din Los Cabos, Mexic, a luat foc după impact, iar martorii au intervenit pentru a salva pasagerii. Atenție, urmează informați și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

O persoană și‑a pierdut viața, iar alte cinci au supraviețuit în mod miraculos după prăbușirea unui avion privat pe șoseaua Loop 20 din Laredo, Texas, potrivit autorităților citate de AP. Aeronava, un Cessna Citation Latitude, aparținând companiei NetJets, avea la bord șase persoane și se afla la câțiva kilometri de Aeroportul Internațional Laredo în momentul impactului.

După prăbușire, avionul a luat foc și aproape s‑a rupt în două. Datele de zbor arată că aparatul decolase cu câteva ore mai devreme de pe aeroportul din Los Cabos, Mexic.

Martorii au descris scene dramatice, asemănătoare cu cele din filmele de acțiune. Șoferi aflați în trafic și‑au abandonat mașinile și au alergat spre aeronava în flăcări, încercând să spargă geamul cabinei cu un baros și o lopată pentru a elibera pasagerii.

O femeie a relatat că trei tineri au reușit să iasă singuri din avion, urmați de o persoană care părea a fi pilotul. Un pompier a urcat pe o scară pentru a ajunge la ultimii ocupanți.

Autoritățile au confirmat decesul unei persoane, fără a preciza dacă victima se afla la bord sau la sol. Cinci polițiști au fost transportați la spital după ce au inhalat fum dens în timpul operațiunilor de salvare.

Ancheta este în plină desfășurare, iar primele informații sugerează o posibilă defecțiune mecanică, potrivit directorului aeroportului din Laredo. Compania NetJets a anunțat că lucrează cu anchetatorii pentru stabilirea cauzelor tragediei.

Accidentul din Texas survine după alte două prăbușiri aviatice grave în Statele Unite: luni, un bombardier B‑52 s‑a prăbușit în California, provocând moartea celor opt persoane aflate la bord, iar duminică, 12 oameni au murit în Missouri după prăbușirea unui avion folosit pentru parașutism.

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