Trenurile pe ruta București-Budapesta vor circula joi cu modificări

Acest lucru se întâmplă din cauza lucrărilor între Lugoj și Recaș

Modificări în circulația unor trenuri ale CFR Călători vor surveni joi ca urmare a unor lucrări efectuate de către CFR SA la infrastructura feroviară între stațiile Lugoj - Recaș din județul Timiș, a anunțat, luni, operatorul național feroviar de pasageri CFR Călători.



Astfel, trenul IR 72 București Nord - Budapesta va circula conform graficului de circulație în relația Timișoara Nord - Arad - Curtici - Lokoshaza - Budapesta și ca tren IR 12071 în relația București Nord (plecare ora 05:29) - Caransebeș (sosire ora 13:56). Între stațiile Caransebeș și Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.



De asemenea, trenul IR 73 Budapesta - București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Budapesta - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timișoara Nord și ca tren IR 12070 în relația Caransebeș (plecare ora 14:25) - București Nord (sosire ora 23:50). Între stațiile Timișoara Nord și Caransebeș se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.



CFR Călători a precizat că pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

AGERPRES