Tragedie pe șosea în Brăila: un tânăr de 19 ani a murit în urma unui accident cumplit

Un accident rutier grav s-a produs luni noaptea pe Drumul European 584, în zona kilometrului 10, în urma căruia un tânăr și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit.

Polițiștii au fost alertați automat prin sistemul eCall, care a declanșat un apel de urgență către 112 imediat după producerea impactului.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că șoferul autoturismului care circula pe direcția Brăila – Albina ar fi pierdut controlul direcției, iar mașina a părăsit partea carosabilă.

În urma impactului, cei doi pasageri au fost proiectați în afara vehiculului. Din nefericire, un tânăr de 19 ani a decedat pe loc.

Cel de-al doilea ocupant, în vârstă de 18 ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acestuia i-au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea eventualei alcoolemii.

Brăila rămâne scena unei tragedii rutiere care readuce în atenție riscurile accidentelor de pe drumurile naționale și importanța intervenției rapide prin sistemele automate de alertare.