Sindicatul Europol acuză Poliția Română că a încălcat legea prin numiri succesive la conducerea Direcției de Ordine Publică

Sindicatul Europol acuză conducerea Poliției Române că a încălcat legislația privind ocuparea funcțiilor de conducere, după mai multe împuterniciri succesive la șefia Direcției de Ordine Publică, fără organizarea unui concurs oficial.

Sindicaliștii susțin că postul a fost ocupat temporar timp de aproape doi ani, prin prelungiri și desemnări repetate.

Europol reclamă refuzul organizării unui concurs

Potrivit reprezentanților Sindicatului Europol, situația a început în august 2024, după pensionarea comisarului-șef Armașu Vasile, care ocupa prin concurs funcția de director al Direcției de Ordine Publică.

Sindicatul a prezentat cronologia numirilor temporare:

august 2024 – februarie 2025: prima împuternicire pe șase luni;

februarie 2025 – august 2025: a doua împuternicire pe încă șase luni;

august 2025 – octombrie 2025: desemnarea aceluiași ofițer;

octombrie 2025 – martie 2026: desemnarea unui alt ofițer;

martie 2026 – prezent: împuternicirea comisarului-șef Leuțu Cotroceanu-Ionuț pentru trei luni.

Sindicaliștii afirmă că legea obliga conducerea Poliției Române să organizeze concurs pentru ocuparea funcției, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

Direcția de Ordine Publică, una dintre cele mai importante structuri din Poliția Română

Direcția de Ordine Publică este considerată una dintre cele mai mari structuri operative din cadrul Poliției Române, având în coordonare peste 23.000 de polițiști.

Structura gestionează:

ordinea publică urbană și rurală;

poliția de proximitate;

serviciile din Delta Dunării;

activitățile privind sistemele de pază;

domeniul silvic și piscicol.

Reprezentanții Europol susțin că menținerea unei conduceri interimare pe termen lung afectează stabilitatea instituției și respectarea cadrului legal.

Reacția Poliției Române

În replică, Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că au existat demersuri pentru organizarea concursului de ocupare a postului, însă procedura nu a putut fi finalizată deoarece nu s-au înscris candidați.

Instituția nu a oferit alte detalii privind eventuale noi încercări de organizare a concursului sau motivele pentru care funcția a rămas ocupată prin împuterniciri succesive.

Sindicaliștii cer clarificări privind respectarea legii

Sindicatul Europol susține că neorganizarea concursului ridică semne de întrebare privind respectarea obligațiilor legale de către conducerea Poliției Române.

Sindicaliștii au transmis public că un funcționar care nu își îndeplinește atribuțiile prevăzute expres de lege trebuie să răspundă pentru acest lucru, solicitând clarificări privind responsabilitatea administrativă în acest caz.