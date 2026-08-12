Toată România îl așteaptă! David Popovici poate scrie din nou istorie la Europene. Când are loc finala

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 17:27

David Popovici s-a calificat spectaculos în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris și va încerca să cucerească al treilea titlu european consecutiv în această probă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre david popovicifinala europene