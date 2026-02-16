Actualitate· 1 min citire
Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
16 feb. 2026, 09:46
Actualizat: 16 feb. 2026, 09:46
Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
Articol scris de Scris de Realitatea de Satu Mare
Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector.
Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025. Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, în cuantum de maximum 2.000 de euro pentru un hectar.
Citește și:
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
- 16:24 - Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
- 15:47 - ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News