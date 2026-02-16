Sărbătoare 16 februarie. Mai mulți sfinți, pomeniți în calendarele creștine

Pătimirea celor doisprezece Sfinți Mucenici

Pe data de 16 februarie a fiecărui an calendarul ortodox marchează "Patimirea celor doisprezece Sfinti Mucenici: Pamfil preotul, Valentin diaconul, Pavel, Porfirie si ceilalti."

Acesti doisprezece mucenici din Cezareea Palestinei, s-au mutat la Domnul la anul 308, in urma persecutiilor din timpul domniei lui Diocletian.

Pamfil, primul dintre ei, era preot al acestei cetati. Se ocupa cu indreptarea textului Noului Testament, curatindu-l de greselile diversilor copisti. El insusi copia Sfanta Scriptura si o dadea celor care o doreau.

Cel de-a doilea a fost batranul diacon Valentin. Acesta era o autoritate recunoscuta in Sfintele Scripturi, pe care le cunostea pe de rost.

Cel de-al treilea, Pavel, in timpul unei persecutii anterioare fusese aruncat in foc pentru credinta lui in Hristos.

Acestia, dupa diferitele chinuri la care au fost supusi de catre guvernatorul Urban, au stat in temnita timp de doi ani, pana cand a ajuns la guvernare Firmilian. Alaturi de ei au fost intemnitati cinci frati, care se nascusera in Egipt si care se intorceau in tara lor dupa ce fusesera siliti sa munceasca in minele din Cilicia. La portile Cezareei cei cinci au declarat ca sunt crestini si au fost adusi in fata judecatii. Intrebati fiind "care sunt numele voastre si din ce neam sunteti?" - ei au raspuns: "Numele pagane date de maica noastra noi le-am lepadat, si ne-am numit in loc Ilie, Isaia, Ieremia, Samuil si Daniil." Intrebati fiind, "Care este patria voastra?" - ei au raspuns: "Ierusalimul cel de Sus."

Cei opt marturisitori au fost scosi din temnita si decapitati, iar dupa ei a fost ucis si tanarul Porfirie, care a incercat sa ingoape trupurile mucenicilor. Pe Porfirie prigonitorii l-au ingropat de viu, ca si pe Seleuc, care mai inainte fusese ofiter, si care se apropiase sa sarute picioarele mucenicilor.

De asemenea, tot acum au dobandit moarte muceniceasca, Teodul si Iulian, care, in timpul inmormantarii mucenicilor au sarutat sfintele lor moaste.



Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintilor mucenici cei din Martiropole, si a preacuviosului Maruta;

- Cuviosului Flavian;

- Sfantului Flavian, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului cuvios Romano cel din Carpenisia;

Maine, 17 februarie, facem pomenirea Sfantului Mare Mucenic Teodor Tiron si a Sfintei Mariamna.