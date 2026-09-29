Ungaria aduce drumul expres M49 tot mai aproape de România

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 08:20

Primele tronsoane ale noii șosele de mare viteză vor fi deschise în această toamnă, urmând ca joncțiunea cu rețeaua românească să fie gata până în 2029.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre autostrada ungaria satu mare