România, în centrul celui mai mare exercițiu NATO din Europa! Aliații testează sistemul „Trage și fugi” la Cincu

Aliații testează sistemul „Trage și fugi” la Cincu

România găzduiește în această perioadă cel mai amplu exercițiu militar NATO desfășurat în Europa, în cadrul căruia sunt testate capacitățile de reacție rapidă și cooperare ale forțelor aliate.

Exercițiul, denumit DYNAMIC FRONT 26, are ca obiectiv principal verificarea modului în care statele membre pot acționa coordonat, dincolo de granițele naționale, în situații de criză.

Luni, la poligonul de la Cincu, militarii aliați au desfășurat trageri reale cu sisteme moderne de artilerie, în prezența oficialilor NATO, care au transmis un mesaj ferm privind capacitatea de apărare a Europei. „Împreună, suntem pregătiți să apărăm fiecare metru de teritoriu aliat”, au declarat reprezentanții Alianței.

Un rol central în cadrul antrenamentelor îl au lansatoarele HIMARS, cunoscute pentru tactica „Trage și fugi” – un sistem care permite lovirea rapidă a țintelor și retragerea imediată din zonă pentru a evita contraatacul.

Aceste platforme mobile pot lansa atât proiectile reactive, cât și rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească obiective aflate la distanțe de până la 300 de kilometri.

Țintele sunt identificate și urmărite cu ajutorul unui sistem radar de ultimă generație, intrat recent în dotarea Armatei Române și utilizat în premieră la exercițiile de la Cincu. Acest echipament permite transmiterea rapidă a datelor către unitățile de foc, crescând precizia și eficiența operațiunilor.

DYNAMIC FRONT 26 demonstrează nivelul ridicat de pregătire al trupelor NATO și capacitatea acestora de a răspunde rapid la orice amenințare. Exercițiul confirmă, totodată, rolul strategic al României în structura de apărare a flancului estic și importanța investițiilor continue în modernizarea armatei.