Primarul din Cavnic, Vladimir Petruț: "Prețurile la carburanți ar putea crește de la 1 aprilie"
Măsurile guvernului nu vor rezolva criza carburanților. Avertismentul a fost lansat de primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț în exclusivitate la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii "Raport de zi". Acesta spune că de la 1 aprilie prețul carburanților va crește peste noapte.
„Multă lume se așteaptă ca începând cu 1 aprilie să scadă prețul la carburant. Ei, acum o să vă dau eu o informație în premieră, care să știți că, de fapt, premierul Ilie Bolojan a dat o păcăleală de 1 aprilie românilor.
Am avut astăzi dimineață (luni - n.r.) discuții cu furnizori de carburanți și cu cei care îl și vând la pompă și am aflat că pe 1 aprilie se va scumpi carburantul cu 0,55 de bani peste noapte.
Acel 10% în 2015 se aplica la 7 lei, și atunci era undeva la 7,72 media. Astăzi, dacă se aplică la 9,50 - 9,70, va fi 97 de bani și va ajunge la 11 lei motorina o dată cu 1 aprilie.
Au făcut cea mai mare gafă pe care au putut să o facă vreodată. Deci, eu vă anunț în premieră: începând cu 1 aprilie va crește peste noapte, la ora 12.00, cu 57 de cenți litrul de combustibil... Atenție! Nu că vor dori cei care vând. Sunt obligați”, a declarat primarul din Cavnic.
