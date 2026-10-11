Polițiștii din Satu Mare, obligați să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le folosesc pentru a se încălzi

Sindicatul Europol susţine, vineri, într-o postare pe Facebook, că poliţiştii din cadrul posturilor de poliţie din Satu Mare sunt obligaţi să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi, în urma unei dispoziţii a inspectorului-şef.
„Cum arată mintea odihnită a inspectorului-şef al IPJ Satu Mare! Poliţiştii din cadrul posturilor de poliţie ale IPJ Satu Mare sunt obligaţi, printr-o dispoziţie a conducerii, ATENŢIE!, să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi”, au scris, vineri, pe Facebook, sindicaliştii Europol, potrivit News.ro.
Potrivit acestora, s-a stabilit un întreg sistem birocratic de informare, cântărire şi raportare a cantităţii de lemne utilizate.
„Sigur, nu trebuie să trecem cu vederea nici provocările de a crăpa lemnele, în uniformă, cu toate dotările la purtător, de a le stivui şi manipula. Evident, niciuna dintre aceste sarcini nu este prevăzută în fişa postului şi nici nu reprezintă atribuţii ale Poliţiei Române, conform Legii nr. 218/2002”, au mai transmis sindicaliştii, distribuind imagini cu poliţişti care cântăresc lemne.
În plus, sindicaliştii atrag atenţia că Poliţia nu deţine cântare: „Dacă vă întrebaţi cu ce instrument vor cântări poliţiştii lemnele, aici avem o mare necunoscută, pentru că IPJ Satu Mare nu are în dotare cântare.