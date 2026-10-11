Polițiștii din Satu Mare, obligați să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le folosesc pentru a se încălzi

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:15

Sindicatul Europol susţine, vineri, într-o postare pe Facebook, că poliţiştii din cadrul posturilor de poliţie din Satu Mare sunt obligaţi să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi, în urma unei dispoziţii a inspectorului-şef.

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