Polițist din Satu Mare, cercetat după ce a provocat un accident fiind băut la volan

Un polițist în vârstă de 25 de ani, din județul Satu Mare, este cercetat după ce a provocat un accident rutier pe DN 1C, în noaptea de marți spre miercuri.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, tânărul se afla la volanul unui autoturism și circula pe sensul de mers Livada–Satu Mare.

Din primele verificări efectuate de polițiști, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi pătruns pe sensul opus de circulație. În acel moment, autoturismul condus de el a acroșat alte două autovehicule: o mașină condusă de un tânăr de 19 ani, din județul Harghita, și o autoutilitară condusă de un bărbat de 29 de ani, tot din județul Harghita.

În urma impactului nu au fost înregistrate victime, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul celor doi șoferi din Harghita, rezultatele au fost negative, însă pentru polițistul de 25 de ani aparatul a indicat o alcoolemie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Tânărul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.