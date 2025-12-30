Actualitate· 1 min citire
Patriarhul Daniel, mesaj de binecuvântare pentru români la început de An Nou și Bobotează VIDEO
30 dec. 2025, 13:14
Actualizat: 30 dec. 2025, 13:14
Patriarhul Daniel, mesaj de binecuvântare pentru români la început de An Nou și Bobotează VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Satu Mare
"Vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie"
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și a Sărbătorii Botezului Domnului, în care le urează românilor sănătate și fericire, pace și bucurie.
"Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie dimpreună cu tradiționalul salut: La mulți ani!", a urat Patriarhul, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.
Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).
