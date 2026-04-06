Loteria Română organizează trageri speciale de Paște: premii de peste 15 milioane de euro în joc

Loteria Română organizează sâmbătă, 11 aprilie 2026, tragerile speciale Loto de Paște, care vor include câte două extrageri pentru fiecare joc: una principală și una suplimentară.

Pentru tragerile suplimentare, fondul de câștiguri la categoria I a fost majorat, cu 200.000 de lei pentru Loto 6/49, 100.000 de lei pentru Joker și 50.000 de lei pentru Loto 5/40.

Interesul este ridicat și din cauza reporturilor consistente puse în joc. La Loto 6/49, premiul de categoria I depășește 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro), iar la Noroc se înregistrează un report de peste 5,40 milioane de lei. La Joker, miza este și mai mare, cu un report de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro), în timp ce la Noroc Plus premiul ajunge la peste 133.900 de lei.

Câștiguri recente și alte premii în joc

La Loto 5/40, reportul de categoria I este de peste 237.300 de lei, iar la Super Noroc depășește 156.000 de lei. La extragerile din 5 aprilie, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

Au existat și câștiguri importante: la Noroc s-a acordat un premiu de categoria a II-a de peste 302.000 de lei, câștigat la o agenție din Tecuci, iar la Joker, un premiu de peste 282.000 de lei a fost câștigat în Năvodari. La Loto 5/40, două persoane au câștigat câte aproximativ 59.000 de lei, unul dintre bilete fiind jucat online.



