Cod galben de vânt în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică și ploi însemnate
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de vânt valabilă joi în mai multe zone ale țării, inclusiv în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului.
În aceste regiuni, rafalele de vânt vor atinge, în general, viteze cuprinse între 50 și 65 km/h, potrivit meteorologilor. Pentru ziua de vineri, avertizarea se va restrânge, urmând să vizeze în special Moldova și nord-estul Munteniei.
Pe lângă atenționarea de vânt, este în vigoare și o informare meteorologică valabilă între 21 mai, ora 10:00, și 23 mai, ora 21:00. Aceasta vizează perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și intensificări ale vântului.
În intervalul menționat, în special în jumătatea estică a țării, sunt prognozate averse, descărcări electrice și episoade de vânt mai puternic, cu posibilitate de grindină pe arii restrânse.
Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte sau cumulat, la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp. Rafalele de vânt vor avea frecvent intensități de 45–55 km/h, în timp ce în zona montană înaltă pot ajunge la 60–90 km/h.
