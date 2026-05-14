Adolescent, victima unor abuzuri cumplite. Mama este acuzată că l-a bătut, l-a înfometat și l-a obligat să doarmă afară

Procurorii au deschis o anchetă, în Bihor, împotriva unei femei acuzate că și-a supus fiul unor tratamente inumane. Potrivit anchetatorilor, adolescentul ar fi fost agresat fizic, privat de hrană și apă și obligat să petreacă nopți întregi afară, în frig.

Din cauza traumelor și a epuizării fizice și psihice provocate de comportamentul mamei sale, copilul nu ar mai fi fost capabil să participe la cursurile școlare. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a femeii, instanța a decis ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar.

Procurorii: minorul a fost supus unor rele tratamente repetate

Anchetatorii susțin că femeia, mama unui băiat născut în octombrie 2011, i-ar fi pus în pericol dezvoltarea fizică, emoțională și intelectuală prin comportamente violente și degradante.

Conform informațiilor din dosar, copilul ar fi fost victima unor acte repetate de agresiune fizică și verbală în ultimii doi ani. Procurorii afirmă că femeia îl lovea frecvent cu palma, pumnul sau diferite obiecte și îl jignea constant.

Mai mult, într-un incident petrecut în aprilie 2026, adolescentul ar fi fost lovit cu o piatră în zona piciorului.

Lăsat singur acasă în timp ce mama era plecată în străinătate

Potrivit anchetei, între 15 și 30 septembrie 2025, femeia și-ar fi abandonat copilul singur într-un apartament din municipiul Beiuș, în timp ce ea se afla în afara țării.

Minorul ar fi fost nevoit să se descurce fără sprijinul unui adult, să își prepare singur mâncarea și să se ocupe de gospodărie. În această perioadă, băiatul nu ar mai fi mers la școală, fiind afectat de situația în care se afla.

Noapte petrecută în frig, afară din casă

Cele mai șocante acuzații vizează evenimentele petrecute în noaptea de 26 spre 27 aprilie 2026, în localitatea Cusuiuș, comuna Lazuri de Beiuș.

Conform procurorilor, femeia l-ar fi obligat pe adolescent să doarmă afară, în frig, folosind doar un sac de dormit. Pentru a se încălzi, copilul ar fi fost nevoit să aprindă focul în curtea locuinței.

Anchetatorii spun că, la un moment dat, mama i-ar fi luat inclusiv sacul de dormit și ar fi intrat în casă, lăsându-l fără protecție împotriva temperaturilor scăzute. Minorul ar fi încercat să improvizeze un loc unde să se odihnească folosind un covor și o pătură găsite prin gospodărie.

A doua zi, băiatul ar fi reușit să intre în locuință prin forțarea unei uși și s-ar fi ascuns sub o plapumă pentru a se încălzi. Potrivit procurorilor, când femeia s-a întors, l-ar fi lovit cu o bâtă sau cu un par.

Copilul ar fi fost ținut fără mâncare și apă

În aceeași perioadă, adolescentul ar fi fost lipsit de hrană și apă, ceea ce i-ar fi agravat starea fizică și psihică. Procurorii susțin că băiatul nu a mai putut merge la școală în zilele de 26 și 27 aprilie din cauza oboselii extreme și a stresului acumulat.

Femeia, plasată sub control judiciar

Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș a solicitat arestarea preventivă a inculpatei, însă magistrații au respins cererea.

Pe 11 mai 2026, Judecătoria Beiuș a decis instituirea măsurii controlului judiciar, femeia fiind cercetată pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.