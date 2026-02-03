Imagine spectaculoasă pe Faleza Cazinoului din Constanța. Peisajul amintește de un regat al ghețurilor – FOTO/VIDEO
Imagine spectaculoasă pe Faleza Cazinoului din Constanța. Peisajul amintește de un regat al ghețurilor – FOTO/VIDEO
Faleza Cazinoului din Constanța a oferit, în ultimele ore, un spectacol rar întâlnit
Faleza Cazinoului din Constanța a oferit, în ultimele ore, un spectacol rar întâlnit chiar și în plină iarnă. Valurile puternice, combinate cu temperaturile scăzute și vântul tăios de la malul mării, au acoperit întreaga zonă cu un strat gros de gheață, formând țurțuri impresionanți pe balustrade, stâlpi și pe structurile metalice din apropiere.
Priveliștea pare desprinsă dintr-un „regat al ghețurilor”, iar imaginile surprinse de localnici și turiști au devenit virale.
Potrivit imaginilor publicate de Ziua de Constanța, faleza arată ca un decor arctic: dalele sunt înghețate, parapetele sunt acoperite de forme bizare de gheață, iar țurțurii atârnă în șiruri lungi, sculptați de vântul rece al Mării Negre. Fenomenul a fost amplificat de valurile care au lovit constant țărmul, apa sărată înghețând instantaneu pe suprafețele expuse.
Trecătorii au oprit pentru a fotografia peisajul spectaculos, iar mulți au comparat zona cu scene din filme fantasy sau cu peisaje polare.
GALERIE FOTO
Citește și:
- 17:13 - Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
- 16:24 - Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News