Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze până în 2027. Cum se vor calcula facturile românilor de la 1 aprilie 2026

Prețuri plafonate la achiziție: 110 lei/MWh pentru producători

Guvernul României a pregătit un nou pachet de măsuri de protecție pentru consumatorii casnici, menit să prevină un șoc tarifar după expirarea actualelor scheme de sprijin. Noua Ordonanță de Urgență, semnată de premierul Ilie Bolojan, stabilește reguli stricte pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Executivul motivează această intervenție prin „volatilitatea persistentă a piețelor” și contextul geopolitic tensionat, marcat de conflictul din Ucraina, care ar putea duce la creșteri imprevizibile ale costului vieții în absența unui plafon reglementat.

Prețuri plafonate la achiziție: 110 lei/MWh pentru producători

Pilonul central al noii ordonanțe este obligația impusă producătorilor de gaze naturale (onshore și offshore) de a livra gazele necesare populației și centralelor termice (CET-uri) la un preț fix de 110 lei/MWh.

Acest preț va fi utilizat pentru:

Consumul curent al clienților casnici;

Constituirea stocurilor minime de siguranță pentru iarna 2026-2027;

Producerea de energie termică destinată populației.

Cum se va calcula prețul final din factură?

De la 1 aprilie 2026, prețul pe care îl vor plăti românii nu va mai fi unul fix universal, ci se va stabili ca sumă a patru componente clar definite, furnizorii fiind obligați să aplice valoarea cea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat conform noii formule. Componenta de achiziție. Costul mediu cu care furnizorul cumpără gazul (mix între gazul ieftin de la producători și cel de pe piața liberă, dacă este necesar). Componenta de furnizare. Este fixată prin lege la 15 lei/MWh. Tarife reglementate sunt reprezentate de costurile de transport și distribuție stabilite de ANRE. Taxele, în care sunt incluse TVA și accize.

Stocuri de 90% pentru iarnă

Pentru a evita crizele de aprovizionare în sezonul rece, Ordonanța obligă furnizorii să constituie stocuri minime în depozitele subterane. Până la data de 31 octombrie 2026, România trebuie să atingă un nivel de înmagazinare de minimum 90% din capacitatea totală națională.

Amenzi drastice pentru furnizorii care încalcă legea

Guvernul a introdus sancțiuni severe pentru companiile de energie care nu respectă noile plafoane sau reguli de calcul. Amenzile pot varia între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală. În cazul companiilor noi sau al celor fără cifră de afaceri raportată, amenzile pot ajunge până la 10 milioane de lei.

Controlul respectării acestor măsuri va fi efectuat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru clienții casnici și de ANRE pentru consumatorii noncasnici.