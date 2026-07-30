Furturi de 800.000 de euro din aeronavele unei companii aeriene. 16 suspecți, vizați de anchetă

Publicat 30 iul. 2026, 08:12 Sursă realitatea.net

Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au descins joi dimineață la locuințele unor angajați ai unei societăți comerciale și ale complicilor acestora, într-un dosar de furt calificat din aeronave. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 800.000 de euro.

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