Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă

Un bărbat de 48 de ani din Dâmbovița a fost reținut după ce a pătruns în locuința fostei iubite, la miezul nopții, supărat că femeia de 41 de ani nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook. Într-un gest extrem, individul a amenințat-o că o va ucide dacă va continua să refuze legătura online.

Cei doi au avut anterior o relație, însă femeia a decis să pună punct legăturii. Nemulțumit că nu mai poate păstra contactul nici măcar prin rețelele sociale, bărbatul a intrat în locuința fostei partenere și a generat un conflict violent.

Fiica victimei, în vârstă de 17 ani, speriată de scenele tensionate, a sunat imediat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns rapid la fața locului.

Forțele de ordine au constatat că viața și integritatea celor două persoane erau în pericol și au emis ordine de protecție provizorii, valabile timp de 5 zile. În plus, bărbatul va purta o brățară electronică de monitorizare pentru a împiedica apropierea de victimă.

Individul este acuzat de violare de domiciliu, șantaj și amenințare, iar un judecător de drepturi și libertăți urmează să decidă în următoarele zile dacă va fi plasat în arest preventiv.

Autoritățile au avertizat că astfel de gesturi, chiar motivate de frustrări online, pot avea consecințe penale grave și recomandă victimelor să apeleze imediat la poliție în caz de amenințări.